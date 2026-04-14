Американский аналитик заявила о значительных изменениях в армии РФ Массикот: российские военные готовы выполнять задачи вопреки трудностям

Москва14 апр Вести.Американский аналитик Дара Массикот в интервью изданию Spiegel отметила глубокую трансформацию российской армии за время конфликта на Украине. По ее словам, Вооруженные силы РФ внедрили новые организационные структуры и технологии, адаптируясь к условиям ведения современного боя.

Массикот подчеркнула, что российские военные демонстрируют высокую готовность к выполнению задач, несмотря на любые трудности и сложность обстановки.

Неважно, насколько плохи общие условия и насколько сложна обстановка: удерживаешь позицию и выполняешь задачу приводит слова эксперта издание

Аналитик считает, что армия РФ стала более устойчивой и подготовленной к долгосрочным вызовам.