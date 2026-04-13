Business Insider: ВКС РФ с началом СВО приобрели опыт в новых условиях

Москва13 апр Вести.Российские Воздушно-космических силы (ВКС) значительно повысили уровень подготовки за счет конфликта на Украине, говорится в статье портала Business Insider.

По данным издания, специальная военная операция (СВО) позволила российским летчикам получить уникальный боевой опыт, изучив особенности ведения боевых действий в "новых условиях".

В публикации отмечается, что Россия активно модернизирует системы вооружения и увеличивает производство самолетов, что способствует росту общего количества единиц, составляющих военно-воздушный флот страны.

В большинстве случаев они значительно улучшили опыт пилотов и экипажей в бою и при интенсивных боевых столкновениях говорится в материале

Ранее один из российских инструкторов с позывным Оскол рассказал ИС "Вести", что инструкторы Африканского корпуса Минобороны России готовят представителей силовых подразделений армии Республики Конго, опираясь на опыт, полученный в ходе специальной военной операции (СВО).