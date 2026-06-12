В Швеции заявили о возможности начала боевых действий между РФ и НАТО Оборонкомитет Швеции: боевые действия между РФ и НАТО могут начаться скоро

Москва12 июн Вести.Комитет по обороне Швеции, объединяющий представителей восьми парламентских партий, экспертов и чиновников, представил доклад, в котором допустил возможность вооруженного конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом в обозримом будущем. В документе, определяющем стратегию развития обороны королевства, утверждается, что "военные действия России, например для проверки сплоченности и авторитета НАТО в соответствии со статьей 5, должны начаться относительно скоро". При этом авторы оговариваются, что развитие событий зависит от неких "благоприятных политических условий" для Москвы.

Шведские парламентарии констатируют, что ситуация в области безопасности для страны продолжает ухудшаться. По их оценкам, Россия наращивает военное присутствие в акватории Балтийского моря. Особое внимание в докладе уделено изменению внешнеполитического курса Вашингтона.

Американская внешняя политика и политика безопасности значительно изменились при нынешней администрации. Действия в большей степени характеризуются непредсказуемостью, быстрыми изменениями, более жесткой риторикой и возросшей тенденцией к применению военной силы в своих интересах, что в некоторых случаях не имело поддержки со стороны международного права отмечается в тексте

В связи с этим Европе, по мнению комитета, придется взять на себя большую ответственность за собственную безопасность. Докладчики призывают форсировать перевооружение как в военной, так и в гражданской сфере.

Комитет по обороне ранее установил, что ухудшение ситуации в сфере политики безопасности указывает на необходимость эффективного и ускоренного наращивания оборонного потенциала и что время должно быть важным фактором во всех политических и правительственных решениях, принимаемых в ближайшие годы, например в отношении персонала, техники и инфраструктуры говорится в отчете

Это требует, по мнению шведских законодателей, повышения способности принимать быстрые решения на всех уровнях.