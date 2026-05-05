Аналитик рассказал, как вступление Швеции в НАТО ударило по стране Аналитик Берн: членство Швеции в НАТО повлияло на безопасность страны

Москва5 мая Вести.Вступление Швеции в Североатлантический альянс ударило по безопасности страны, считает аналитик Ларс Берн.

В эфире платформы SwebbTV он отметил, что государство окажется под угрозой в случае возможного конфликта НАТО с Россией.

[Министр обороны] Пол Йонсон и его политические дружки своими действиями подвергли нас, шведов, прямой опасности для жизни. С американскими базами в Швеции теперь всегда будет существовать риск сказал Берн

Он почеркнул, что подобный шаг, как и заключение договора с США о размещении на территории страны американских сил, привел к тому, что Швеция перестала быть мирной и безопасной.

Ранее в Швеции начались масштабные военные учения с участием 17 тысяч военных. Они продлятся до 13 мая.