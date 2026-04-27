В Швеции стартуют крупнейшие в 2026 году учения с участием 17 тысяч военных

В Швеции начинаются крупнейшие в этом году учения с участием 17 тыс военных В Швеции стартуют крупнейшие в 2026 году учения с участием 17 тысяч военных

Москва27 апр Вести.В Швеции 27 апреля начинаются крупнейшие в текущем году военные маневры под названием Aurora, в которых задействованы более 17 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-службе Вооруженных сил королевства.

Представители оборонного ведомства страны уточнили, что учения продлятся до 13 мая.

В мероприятиях примут участие порядка 16 тысяч шведских военных, представляющих все виды войск, а также 1,5 тысячи их коллег из 12 государств-партнеров, включая военнослужащих из Украины.

Согласно утвержденному плану, основная активность развернется в центральной и южной частях Швеции. Особое внимание будет уделено отработке задач на острове Готланд и в акватории Балтийского моря.

В военном командовании Швеции пояснили, что данные маневры нацелены на качественное укрепление совместных оперативных возможностей.

Ранее стало известно, что над Балтикой состоятся совместные учения военно-воздушных сил (ВВС) Франции и Польши с участием истребителей Rafale, оснащенных ракетами с ядерными боеголовками.