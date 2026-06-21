Москва21 июн Вести.Отставной норвежский генерал Роберт Муд считает, что членство в НАТО сделает страны уязвимее и слабее. Об этом бывший военный написал в статье для журнала Forsvarets forum.

По словам экс-генерала, Норвегия уже отстает от необходимых темпов наращивания боевой готовности.

Военная реальность такова, что если мы станем полностью зависимы от совместных операций с НАТО во всем, то каждый из нас станет слабее, а вместе - более уязвимым говорится в статье

Он отметил недовольство военных ростом операционных расходов, которые не успевают за повышением цен, из-за чего военнослужащие не получают ресурсы для обучения и практики.

Как сообщалось, 8 июня НАТО начала двухнедельные авиационные учения Ramstein Flag 2026, которые пройдут в том числе в странах, граничащих с Россией. В них примут участие 200 самолетов.