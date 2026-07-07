Поддубный: НАТО готовится к новому этапу милитаризации Военкор Поддубный: вся "оборонительность" НАТО сводится к гонке вооружений

Москва7 июл Вести.Североатлантический альянс, который позиционирует себя публично как оборонительный блок, в действительности начинает гонку вооружений. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Он отметил, что о готовящейся милитаризации открыто заявил в своем выступлении в Анкаре генсек альянса Марк Рютте.

По его словам, странам блока предстоит не просто нарастить военные бюджеты, а устроить настоящую "трансатлантическую революцию" в оборонно‑промышленном комплексе. Лейтмотивом выступления Рютте стала пресловутая "российская угроза"… На саммите уже подписаны контракты на десятки миллиардов долларов, а в планах на следующий год — выпуск порядка четырех миллионов артиллерийских снарядов. Это вдвое больше показателей, ожидаемых по итогам 2026 года заметил Поддубный

Фактически нынешняя стратегия альянса говорит о том, что его никак нельзя считать оборонительным, убежден военкор.

Призывы к столь масштабной милитаризации звучат, как думает Рютте – от альянса, который позиционирует себя как "оборонительный". На деле же вся "оборонительность" НАТО сводится к гонке вооружений с заранее заданным сценарием констатировал он

Ранее стало известно, что 20 стран-членов НАТО присоединятся к инициативе блока Drone Edge и инвестируют 40 млрд долларов в производство беспилотников и средств борьбы с ними.