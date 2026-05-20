НАТО хочет создать "автономную зону" для обороны на границе с Россией НАТО планирует создать у восточных границ "автономную зону" для обороны

Москва20 мая Вести.Военное руководство НАТО планирует создать "автономную зону" у восточных границ альянса для якобы растущей со стороны России угрозы. Об этом пишет издание Defense News со ссылкой на источники.

В тексте упоминается, что "автономная зона" представляет собой территорию, где планируется применять беспилотные системы. Дроны, объединенные в связанную сеть, будут находить цели, поражать их самостоятельно или давать целеуказание для огневых средств дальнего действия. Такая концепция обсуждалась якобы в кулуарах военных учений альянса в Латвии на прошлой неделе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия представляет угрозу евроатлантической безопасности. Он также указал, что в мире усилились попытки подорвать безопасность стран альянса.