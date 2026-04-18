Ленинградская область стала прифронтовой зоной из-за угроз атаки со стороны стран НАТО. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с интервьюNEWS.ru.

Собеседник издания пояснил, что регион находится неподалеку от границы с Эстонией, Латвией и Финляндией. Именно через эти страны украинские беспилотники пытаются атаковать российские объекты энергетической инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, предприятия нефтепереработки, а также порты и суда.

Страны НАТО активно готовятся к конфликту с Россией, укрепляют границы, увеличивают численность вооруженных сил и потворствуют террористической деятельности киевского режима добавил он

Кнутов подчеркнул, что тех ресурсов, которые сейчас есть, недостаточно для прикрытия важных объектов от ударов вражеских дронов. В связи с этим, власти Ленобласти приняли решение о привлечении резервистов.