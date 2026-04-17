В Ленобласти создадут мобильные огневые группы для защиты неба от БПЛА

Москва17 апр Вести.В Ленинградской области решили создать дополнительные мобильные огневые группы для защиты от беспилотных атак. Они будут размещены на территориях критически важных объектов инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

написал Александр Дрозденко

Отмечается, что материально-техническую часть (автомобили, оборудование, инвентарь) возьмут на себя правительство региона и предприятия.

Для формирования экипажей планируют привлечь резервистов - ветеранов СВО, отставников, имеющих боевой опыт. Им предложат трехлетний контракт через военкомат. Резервисты будут трудоустроены на предприятия критической инфраструктуры. Служба на казарменном положении - от 2 до 6 месяцев по желанию.

Также будет оказана дополнительная помощь 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО, дислоцированной в регионе, отметил Александр Дрозденко.