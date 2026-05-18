Отряд "БАРС-Владимир" создадут во Владимирской области для защиты от дронов

Москва18 мая Вести.Во Владимирской области сформируют отряд "БАРС-Владимир", в задачи которого будет входить защита региона от беспилотных летательных аппаратов. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

Создаем "БАРС-Владимир" для защиты Владимирской области от БПЛА. Набор в состав мобилизационного резерва "БАРС-Владимира" проводится на добровольной основе уточнил он

Как отмечается в сообщении, служба не будет предусматривать отправку в зону специальной военной операции. Работа будет проходить только во Владимирской области. За прохождение службы будут выплачиваться суммы от 100 тысяч рублей. Также предусмотрены премии. Службу можно совмещать с основной работой.

Военные сборы для участников продолжаются 2 месяца. Обучение будет проходить под руководством инструкторов с реальным боевым опытом. Резервистов обеспечат современной экипировкой и обмундированием.

Желающим вступить в "БАРС" необходимо обратиться в военком по месту жительства или регистрации.