Москва18 маяВести.Во Владимирской области сформируют отряд "БАРС-Владимир", в задачи которого будет входить защита региона от беспилотных летательных аппаратов. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
Создаем "БАРС-Владимир" для защиты Владимирской области от БПЛА. Набор в состав мобилизационного резерва "БАРС-Владимира" проводится на добровольной основеуточнил он
Как отмечается в сообщении, служба не будет предусматривать отправку в зону специальной военной операции. Работа будет проходить только во Владимирской области. За прохождение службы будут выплачиваться суммы от 100 тысяч рублей. Также предусмотрены премии. Службу можно совмещать с основной работой.
Военные сборы для участников продолжаются 2 месяца. Обучение будет проходить под руководством инструкторов с реальным боевым опытом. Резервистов обеспечат современной экипировкой и обмундированием.
Желающим вступить в "БАРС" необходимо обратиться в военком по месту жительства или регистрации.