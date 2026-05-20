Москва20 маяВести.В Воронежской области для дополнительной защиты от налетов украинских беспилотников создают отряд "БАРС-Воронеж", передает ТАСС со ссылкой на информацию регионального правительства.
Отмечается, что некоторые жители области уже обращались к властям с просьбой оказать какое-либо содействие в борьбе с атаками вражеских дронов.
Теперь такая возможность у воронежцев есть, она согласована с Минобороны РФ. Поучаствовать в охране неба Воронежской области можно, вступив в отряд "БАРС-Воронеж", в мобилизационный резервприводит агентство информацию правительства
Ранее отряд "БАРС" начали формировать во Владимирской области.