В Воронежской области создают отряд "БАРС-Воронеж" для защиты от БПЛА

Отряд "БАРС" формируют в Воронежской области для защиты от вражеских БПЛА В Воронежской области создают отряд "БАРС-Воронеж" для защиты от БПЛА

Москва20 мая Вести.В Воронежской области для дополнительной защиты от налетов украинских беспилотников создают отряд "БАРС-Воронеж", передает ТАСС со ссылкой на информацию регионального правительства.

Отмечается, что некоторые жители области уже обращались к властям с просьбой оказать какое-либо содействие в борьбе с атаками вражеских дронов.

Теперь такая возможность у воронежцев есть, она согласована с Минобороны РФ. Поучаствовать в охране неба Воронежской области можно, вступив в отряд "БАРС-Воронеж", в мобилизационный резерв приводит агентство информацию правительства

Ранее отряд "БАРС" начали формировать во Владимирской области.