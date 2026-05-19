Москва19 мая Вести.ВСУ планируют запускать дроны по территории РФ с территории стран Прибалтики. Об этом сообщили представители Службы внешней разведки (СВР) России.

По информации ведомства, это позволит повысить эффективность атак, так как сократит время подлета БПЛА.

По полученным данным, Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли ВСУ страны Балтии. Беспилотники планируется запустить также с территории этих государств говорится в материалах

По данным российской разведки, Киеву удалось заручиться согласием на использование территории стран у руководства Латвии, Литвы и Эстонии. В СВР предупредили, что современные средства контроля позволяют отследить старты беспилотников с той или иной территории. Москва предупредила страны Прибалтики, что участие в таких провокациях не останется безнаказанным. От наказания не спасет даже "натовский зонтик", подчеркнули в российском разведсообществе.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что у НАТО есть все необходимые средства для нанесения удара по Калининграду на территории России.