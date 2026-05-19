Небензя: ответ на запуск дронов с территории стран Прибалтики будет неизбежен

В РФ пообещали неизбежный ответ на запуск БПЛА с территории стран Прибалтики Небензя: ответ на запуск дронов с территории стран Прибалтики будет неизбежен

Москва19 мая Вести.Украинские власти, по новым данным российских спецслужб, намерены осуществлять запуски беспилотников с территории стран Прибалтики. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Постпред РФ на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике подчеркнул, что ВСУ не намерены ограничиваться запуском беспилотников через предоставленные воздушные коридоры.

Дроны планируют запустить также с территории этих стран сказал Небензя

Он подчеркнул, что в случае таких действий ответ России будет неизбежен.

Ранее Служба внешней разведки РФ назвала пять латвийских военных баз, куда уже направлены украинские военнослужащие для подготовки и совершения атак на российскую территорию. При этом латвийская сторона подчеркнула, что не позволяла наносить удары по российской инфраструктуре со своей территории.