Москва16 апр Вести.Страны Прибалтики могут получить жесткое предупреждение от России за содействие в разворачивании производства БПЛА. Такое мнение ИС "Вести" озвучил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, в странах Европы уже разворачивается масштабное производство для создания ракет, которыми впоследствии могут атаковать российские города. И России, подчеркнул Кнутов, этому плану необходимо активно противодействовать.

В числе мер предупреждения, уверен он, могут быть нанесены высокоточные удары по объектам производства беспилотников.

Думаю, что будут нанесены удары высокоточными ракетами "Искандер" по данным объектам. Предприятия, которые производят дроны, как правило, небольшие. [Достанется] и Прибалтике. Я считаю, что Прибалтика в данном случае очень много шумит, активно вмешивается. И за Прибалтику навряд ли кто-то будет вписываться… Да и Германия тоже заслуживает [превентивных мер]. Полагаю, что Министерство обороны готово, только дай команду сказал Кнутов

Накануне Минобороны РФ обнародовало названия и адреса европейских предприятий, которые, по данным ведомства, производят беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и их компоненты для нужд Украины. В Еврокомиссии отказались комментировать данную информацию.

Тем временем главы МИД стран Прибалтики обнародовали совместное заявление, в котором говорится, что Литва, Латвия и Эстония не давали Украине разрешения использовать свое воздушное пространство для атак по российским территориям.