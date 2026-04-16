Раскрыт план Запада по производству ракет для обстрела России Эксперт Кнутов: на Западе разворачивается масштабное производство для атак на РФ

Москва16 апр Вести.РФ следует остановить разрабатываемый Западом проект ракетной промышленности, так как произведенные ракеты будут нацелены на города России, заявил в беседе с ИС "Вести" военный эксперт Юрий Кнутов.

По его мнению, на Украине неспроста заговорили о необходимости создания собственных ракетных войск. Это укладывается в концепцию создания масштабного производства ракет, которое развернуто в том числе в европейских странах.

Если посмотреть на то, куда идет украинская промышленность, то получится разработка реальных баллистических ракет. Я веду к тому, что существует целый проект создания ракетной промышленности. Причем такой, как они предполагают, который будет обстреливать наши города, включая Москву, Санкт-Петербург и другие. Естественно, сейчас задача №1 - воспрепятствовать этому производству. И производство будет, я не сомневаюсь, в Европе указал Кнутов

Накануне Минобороны РФ обнародовало названия и адреса европейских предприятий, которые, по данным ведомства, производят беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и их компоненты для нужд Украины. В Еврокомиссии отказались комментировать данную информацию.