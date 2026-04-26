Алаудинов: НАТО может пойти на конфликт с РФ после Ирана

Алаудинов раскрыл планы НАТО после окончания войны в Иране Алаудинов: НАТО может пойти на конфликт с РФ после Ирана

Москва26 апр Вести.Североатлантический альянс может перейти к открытому столкновению с Россией после окончания ближневосточного конфликта, предположил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов в беседе с ТАСС.

Генерал напомнил, что обострение на Ближнем Востоке забрало большое количество ресурсов у США, Израиля и Ирана.

По сути, Америка и Европа разыграли карту, в которой получилось так, что будто бы США и блок НАТО друг от друга где-то отвернулись. В то же самое время мы должны понимать, что это как раз та подготовка, в результате которой блок НАТО уже может выйти на открытую конфронтацию с Россией отметил он

По словам Алаудинова, из-за неспособности киевского режима победить Россию европейские страны решили заявить о своих планах по подготовке к войне с РФ.

Никто не собирается оставлять Россию в покое. И мы должны это осознать. Мы сможем обеспечить себе безопасность только в том случае, если мы победим добавил он

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что Альянс хочет напасть на Калининград и Карелию в 2030 году.