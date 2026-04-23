Эксперт Кнутов: НАТО готовится к войне с РФ в 2030 году

Москва23 апр Вести.Североатлантический альянс подготавливает нападение на Калининград и Карелию в 2030 году. Такое заявление сделал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.

По этой причине Альянс пытается затянуть конфликт на Украине, чтобы Россия увязла в этом противостоянии и истощила ресурсы, считает эксперт.

Примерно к 2030 году Европа планирует забрать Калининград, Белоруссию, и под вопросом стоят Карелия и Санкт-Петербург заявил он

Кнутов напомнил, что в НАТО открыто говорят об отработке сценария боев за Калининград. При этом, отметил эксперт, министр обороны Германии Борис Писториус весьма аккуратно озвучивает планы Альянса, чтобы не вызвать панику среди населения.

Ранее американский аналитик Марк Слебода выразил мнение, что РФ имеет право на законных основаниях ответить странам Альянса, которые предоставляют воздушное пространство для ударов по объектам на российской территории.