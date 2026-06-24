Рютте: необходимо увеличить объемы производства ВПК по обе стороны Атлантики Рютте призвал к увеличению объемов производства ВПК по обе стороны Атлантики

Москва24 июн Вести.Необходимо нарастить объемы производства военно-промышленного комплекса (ВПК) и пополнить арсеналы боеприпасов по обе стороны Атлантики. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News.

Он (президент Соединенных Штатов Дональд Трамп - прим. ред.) работает над законодательством в сфере оборонных закупок, чтобы облегчить возможность совместной работы компаний для наращивания производства, поскольку нам нужно пополнить наши арсеналы по обе стороны Атлантики сказал генсек НАТО

Рютте напомнил, что Трамп "побуждает всех" членов Североатлантического альянса увеличивать военные расходы и наращивать объемы оборонного производства. Он добавил, что 24 июня американский лидер планирует встретиться с крупными оборонными компаниями США.

Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что Североатлантический альянс еще при бывшем генсеке Йенсе Столтенберге начал перебрасывать войска к границам России. Он отметил, что группировки войск в страны "восточного фланга" направили США, Великобритания и Канада.

Европейские страны активно работают над увеличением бюджета в военной сфере. По данным отчета Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), рост оборонных расходов в 2025 году стал одним из самых высоких со времен холодной войны. Лидером по объему затрат на оборону стала Германия: там расходы увеличились на 24% по сравнению с предыдущим годом и достигли 114 миллиардов долларов.