Уитакер: США будут давить на союзников по НАТО, добиваясь роста военных расходов

Власти США намерены заставить союзников по НАТО увеличить расходы на оборону Уитакер: США будут давить на союзников по НАТО, добиваясь роста военных расходов

Москва7 июл Вести.Американские власти продолжат оказывать давление на союзников по НАТО, чтобы "слабое звено" организации увеличило вложения в его обороноспособность. Об этом написал постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэтью Уитакер в статье для телеканала Fox News.

По его словам, США "продолжат оказывать давление на каждого члена этого альянса, чтобы они выполняли свои обязательства".

Слабое звено в любом месте подрывает коллективную безопасность повсюду говорится в материале Уитакера

Он также подчеркнул, что Вашингтон хочет, чтобы его союзники закупали американское вооружение. По мнению постпреда США, американское производство стимулирует потенциал союзников, который, в свою очередь, способствует сдерживанию, а оно уже "сохраняет мир".

Анкара (где пройдет саммит НАТО – прим. ред.) должна дать нам импульс – конкретные ориентиры, измеримые цели в области [военного] потенциала и механизмы, гарантирующие реализацию союзниками резюмировал постпред

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал европейских партнеров за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех стран-членов блока повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Помимо этого, глава Белого дома был крайне недоволен тем, что союзники Вашингтона отказались поддержать США в войне против Ирана.

Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля. На нем, согласно информации агентства Reuters, лидеры стран Североатлантического альянса намерены объявить Россию "долгосрочной угрозой безопасности".

Со своей стороны, Уитакер пообещал, что коммюнике по итогам предстоящего саммита удивит своим содержанием.