Москва7 июлВести.Американские власти продолжат оказывать давление на союзников по НАТО, чтобы "слабое звено" организации увеличило вложения в его обороноспособность. Об этом написал постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэтью Уитакер в статье для телеканала Fox News.
По его словам, США "продолжат оказывать давление на каждого члена этого альянса, чтобы они выполняли свои обязательства".
Слабое звено в любом месте подрывает коллективную безопасность повсюдуговорится в материале Уитакера
Он также подчеркнул, что Вашингтон хочет, чтобы его союзники закупали американское вооружение. По мнению постпреда США, американское производство стимулирует потенциал союзников, который, в свою очередь, способствует сдерживанию, а оно уже "сохраняет мир".
Анкара (где пройдет саммит НАТО – прим. ред.) должна дать нам импульс – конкретные ориентиры, измеримые цели в области [военного] потенциала и механизмы, гарантирующие реализацию союзникамирезюмировал постпред
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал европейских партнеров за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех стран-членов блока повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Помимо этого, глава Белого дома был крайне недоволен тем, что союзники Вашингтона отказались поддержать США в войне против Ирана.
Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля. На нем, согласно информации агентства Reuters, лидеры стран Североатлантического альянса намерены объявить Россию "долгосрочной угрозой безопасности".
Со своей стороны, Уитакер пообещал, что коммюнике по итогам предстоящего саммита удивит своим содержанием.