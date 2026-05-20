США планируют сократить свои военные обязательства перед союзниками по НАТО

Москва20 мая Вести.Американские власти намерены уведомить союзников по НАТО о сокращении военных мощностей, которые могут быть задействованы для помощи Европе в случае крупного кризиса.

В рамках новой модели сил НАТО страны-члены альянса определяют резерв военных сил, которые могут быть задействованы во время конфликта или любого другого кризиса, например, такого, как нападение на одного из государств, входящих в состав организации.

Администрация президента США Дональда Трампа "планирует сообщить союзникам по НАТО на этой неделе, что она сократит резерв военных мощностей", которые Вашингтон смог бы задействовать для оказания помощи членам альянса "в случае серьезного кризиса", передает Reuters со ссылкой на источники. Сведения о точной численности этого резерва засекречены.

По данным агентства, американская сторона объявит об этом решении в ходе встречи с европейскими представителями в Брюсселе в пятницу, 22 мая. США, как ожидается, на ней представит помощник заместителя главы Пентагона Алекс Велез-Грин.

В апреле Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода США из НАТО после того, как альянс отказался помочь Соединенным Штатам в войне против Ирана.

Глава Белого дома впоследствии обвинил генсека Североатлантического альянса Марка Рютте в слабости, после того как НАТО не помогла Вашингтону с операцией на Ближнем Востоке.

Кроме того, американский лидер усомнился, что союзники США по НАТО поддержат страну в случае военного конфликта с Китаем.

По мнению экс-депутата Верховной рады Украины, политолога Спиридона Килинкарова, президент США своими угрозами хочет поставить европейские власти на колени, чтобы они сами приползли к нему и умоляли о спасении.