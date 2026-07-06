Рютте: страны НАТО не могут потратить все средства, выделенные на оборону

Страны НАТО не могут потратить деньги на оборону из-за низких мощностей ОПК Рютте: страны НАТО не могут потратить все средства, выделенные на оборону

Москва6 июл Вести.Европейские страны НАТО и Канада, увеличив бюджеты на оборону, в итоге не могут потратить средства, поскольку предприятия оборонно-промышленного комплекса не успевают нарастить мощности в перспективе 1-2 лет. Об этом перед саммитом в Анкаре заявил генсек альянса Марк Рютте.

Европейские члены НАТО и Канада выделили дополнительно 250 млрд долларов на оборону, но у оборонно-промышленной базы, по его словам, "есть предел тому, что можно сделать для увеличения объемов производства за один-два года".

Рютте также потребовал от членов блока на саммите представить "четкие, конкретные и заслуживающие доверия планы" по достижению показателей расходов на оборону.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников из-за расходов на оборону. Новый шквал критики американский лидер обрушил на НАТО из-за отказа стран альянса поддержать Вашингтон в операции против Ирана.

Администрация Трампа продвигает новую концепцию НАТО, согласно которой Европа берет на себя большую часть ответственности за собственную оборону.