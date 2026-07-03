Науседа связал единство НАТО с выполнением цели по расходам на оборону

Президент Литвы заявил о риске раскола НАТО из-за оборонных расходов Науседа связал единство НАТО с выполнением цели по расходам на оборону

Москва3 июл Вести.НАТО может столкнуться с внутренним расколом, если страны альянса не будут одинаково выполнять обязательства по увеличению расходов на оборону. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа изданию Politico.

По словам главы литовского государства, серьезные различия в уровне оборонных расходов между государствами-членами могут негативно сказаться на единстве Североатлантического альянса.

Было бы крайне спорно или неоднозначно, если бы одни страны попытались сделать больше и достигли этой цели в ближайшие годы, а другие колебались бы, скажем, на уровне 2% или 2,5% сказал Науседа

Он отметил, что в таком случае НАТО может разделиться на две или три группы стран с разным уровнем участия в выполнении общих обязательств.

По мнению президента Литвы, подобное развитие событий способно ослабить дух коллективной обороны и создать дополнительные проблемы для альянса.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш допустил, что страна может не выполнить целевой показатель НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП в этом году.

7 и 8 июля в Анкаре стартует очередной саммит НАТО. На нем планируется обсудить вопросы финансирования обороны и "возможности противодействия России в военной сфере".