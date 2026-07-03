Политолог объяснил, почему Запад нагло провоцирует Россию на эскалацию Караганов: Запад обнаглел, уверовав, что РФ не пойдет на ядерную эскалацию

Москва3 июл Вести.Вопрос уничтожения России не снят с повестки правительств западных стран – они поверили, что Москва не пойдет на большую эскалацию, в том числе и ядерную, против Европы. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

По его словам, киевский режим и его западные партнеры дальнобойными ударами по российской территории пытаются расколоть общество и навеять пораженческие настроения.

Наши западные противники давно нацелились на уничтожение России. Этот вопрос не снят с повестки дня. Они, почему-то уверовав, что Россия не пойдет на большую эскалацию против Европы, в том числе ядерную, обнаглели. … А наглость у них, у их спонсоров и хозяев появилась благодаря тому, что мы до сих пор не решились по-настоящему жестко действовать объяснил Караганов

По его мнению, если Россия не начнет наращивать эскалацию и наносить удары по целям в Европе, то многие противники так и будут пользоваться ее слабостью.

Нужно сломать волю Европы к бесконечной экспансии, без которой она вообще никогда не существовала. Напоминаю вам, что Европа – это исчадие всех зол человечества: колониализма, расизма, массовых геноцидов, – и она в течение 500 лет жирела за счет ограбления всего человечества уточнил он

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за последние три месяца 42 российских региона подверглись террористическим атакам со стороны украинских боевиков.