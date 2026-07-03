Политолог раскрыл, за что на самом деле сражается Россия на СВО Караганов: одна из целей СВО – нанести поражение Европе

Москва3 июл Вести.Россия проводит специальную военную операцию в том числе, чтобы Европа в очередной раз потерпела поражение. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

Мы воюем не за Донбасс, хотя Донбасс очень важен. Мы воюем даже не за Украину. Мы воюем за то, чтобы Европа в очередной раз потерпела от нас поражение, может быть, наконец, окончательно заявил политолог

Он напомнил, что в своей истории Россия неоднократно побеждала европейские армии.

Такие исторические эпизоды были и при [Александре] Невском, но в наибольшей степени, когда Наполеон пошел с общей европейской армией на нас. И уж, конечно, [во время] Великой Отечественной войны, когда практически все страны Европы, кроме Британии, которую поддерживали США, и мужественных Югославии и Греции, воевали против нас добавил Караганов

Политолог выразил уверенность, что РФ должна разгромить Европу.

Но для этого нам нужно изменить что-то в себе. Еврофилия, а я сам, между прочим, был основателем Института Европы, в нынешних условиях является признаком моральной нечистоплотности и умственной неполноценности подчеркнул он

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия продолжит делать все для того, чтобы все цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты.