Эксперт Караганов призвал к ударам по Европе в ответ за атаку на Старобельск

Москва23 мая Вести.За произошедшее в Старобельске нужно наказывать Европу ударами по ней. Таким мнением с ИС "Вести" поделился научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель Президиума СВОП Сергей Караганов.

Он объяснил, что такие удары нужно наносить неядерными средствами, но по важным объектам.

За такие вещи нам нужно начинать наказывать Европу, в том числе нанося удары. Сначала символические, а, может быть, и менее символические. Конечно, сначала неядерными средствами по важным локациям в европейских странах. Это могут быть штабы, это могут быть сосредоточия элит, это могут быть, конечно же и в первую очередь логистические центры. Если европейцы не поймут, что удары будут наноситься по ним, они будут продолжать раскачивать эту войну рассказал Караганов

Ранее Владимир Соловьёв заявил, что Россия должна нанести удары по европейским объектам, цели которых опубликовало МО РФ. По его мнению, нужно действовать на опережение ЕС, а не ждать очередной эскалации с его стороны.