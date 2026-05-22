Караганов: нужно начинать наказывать за теракты не Украину, а Запад

Москва22 мая Вести.России необходимо начать наказывать за теракты, которые совершает киевский режим, не Украину, а элиты коллективного Запада. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. По его словам, сегодня Россия ведет боевые действия не против режима на Украине, а со всей обнаглевшей элитой Запада.

Нужно начинать наказывать не Украину, не [Владимира] Зеленского, мы не с ним воюем, а реальный Запад. В том числе указывая на то, что если он будет продолжать такие действия, то за каждого человека, который будет убит на нашей земле, там будет убит миллион или хотя бы десять тысяч сказал Караганов

Своей терпимостью Россия провоцирует Запад на дальнейшие наглые действия, добавил он.

Мы воюем не с Зеленским, а мы воюем с обнаглевшей, забывшей о чести, совести и чувстве самосохранения элитой Европы, она же элита Запада. Вот по ней и нужно наносить ущербы и больше ничего не ждать. Иначе мы производим впечатление не только слабаков, но и бессильных и бессмысленных людей подытожил Караганов

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что атака ВСУ по педагогическому колледжу и общежитию в городе Старобельск в ЛНР подтверждает неонацистский характер киевского режима. По его словам, Украина совершает теракты из-за провалов на фронте.