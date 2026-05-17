Москва17 мая Вести.России нужно и далее выталкивать США из конфликта на Украине и отбить у Европы желание его продолжать. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Караганов.

Политолог выразил надежду, что Запад правильно отреагирует на недавние успешные учебно-боевые испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

В первый раз, когда мы начали всерьез говорить о возможности применения ядерного оружия, возможности эскалации на ядерном уровне, это произошло в 2023-24 году. Именно тогда администрация Байдена, еще администрация Байдена, стала уходить из украинского конфликта. Это произошло сильно до Трампа. Сейчас Трамп продолжил эту линию. Нужно, наращивая давление, во-первых, заставить наших американских партнеров вспомнить о приличиях. А во-вторых, с достоинством уйти в Западное полушарие. Это правильная цель сказал Караганов

Они поддерживают эту войну, подбрасывают туда дрова, но они не хотят уже в ней участвовать. Нужно их выталкивать и дальше. Но главное сейчас - нужно погасить желание европейцев продолжать эту войну подчеркнул Караганов

Также Караганов назвал недавний пуск "Сармата" предупреждением недругам России.