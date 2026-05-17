Караганов убежден, что война на истощение выгодна европейцам, но не РФ Караганов: война на истощение выгодна Европе, но не России

Москва17 мая Вести.Война выгодна европейским странам, поскольку дает им возможность консолидироваться и нарастить экономику. Такое мнение озвучил в интервью ИС "Вести" политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Караганов.

Он назвал приоритетной задачей погасить желание европейцев продолжать войну. Это случится, когда РФ покажет свою решимость, активно применив "самые мощные средства поражения".

До того ничего не произойдет. Пока эта война им выгодна… Она дает им возможность консолидироваться, особенно европейским лидерам, проигрывающим на всех направлениях. Им нужен внешний враг, против которого они консолидируются. Во-вторых, — спад экономики: они направляют деньги на ВПК [военно‑промышленный комплекс], а это, так сказать, оживляет экономику. Нам это все не нужно. Война на истощение выгодна Европе и Западу. Она невыгодна нам заявил Караганов

Он обратил внимание, что РФ конфликтует не с киевским режимом, а с коллективным Западом и Европой. Главная цель, по его словам, — сломать их волю.