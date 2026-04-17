Эксперт назвал страны Европы, которые могут "прийти к человеческим ценностям" Политолог Караганов: часть Европы может "прийти к человеческим ценностям"

Москва17 апр Вести.Часть стран Европы еще может "прийти к нормальной жизни и человеческим ценностям", заявил ИС "Вести" научный руководитель Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

Часть Европы, думаю, придет к нормальной жизни и к человеческим ценностям. Это юг Европы - Испания, Италия, Греция. Это значительная часть Центральной Европы. А все остальное - от всего остального нужно отгородиться, как от чумы, от заразы выразил свое мнение эксперт

Он полагает, что если "не остановить" Запад, то "мир погибнет в большой термоядерной войне, вот этого допустить нельзя".

Ранее Караганов заявил, что риторика представителей Евросоюза, направленная против России, превышает уровень агрессии времен гитлеровской Германии.