Москва3 июл Вести.Одно из направлений борьбы России – это противостояние фашизации Европы. Если не добиться смены нынешних западных политических элит, то в Европе может возникнуть мультифашизм. Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой высказал научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

По его словам, киевский режим является частным случаем проявления фашизма, который подпитывается его европейскими партнерами.

Если мы не добьемся перелома решительного и слома, и смены нынешних элит, то мы допрыгаемся до мультифашистской Европы. Этого нельзя допустить. … В ситуации многостороннего кризиса, нацизм и фашизм быть не может и не должен. Сейчас они в отчаянном приступе ярости пытаются уничтожить как они считают, … источник их бед. Мы подрезали военное превосходство Запада, обеспечивая свою безопасность вполне легитимно. Мы должны сокрушить их волю объяснил Караганов

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что сообщения в западных СМИ о том, что Россию ждет скорая война с Европой, являются попыткой запугать и расколоть российское общество.