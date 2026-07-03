Москва3 июл Вести.Для того, чтобы сдвинулись тектонические плиты под современной системой международных отношений, в мире будет очень много войн. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

По его словам, путь к победе начнется тогда, когда у РФ появится осознание, что нужно действовать решительно, будет выдвинута общенациональная идеология и начнется модернизация социально-экономической системы.

Мы вступили в десятилетие войн. Они будут пытаться втянуть Белоруссию, они будут пытаться втянуть Молдову, условно [глава киевского режима Владимир] Зеленский, будут пытаться раскачать Закавказье, потом Среднюю Азию – это уже видно. Будет раскачиваться Южная Азия. Война против Ирана была нацелена не на предотвращение получения Ираном ядерного оружия, а на дестабилизацию Евразии. Чтобы изменились и подвинулись тектонические плиты под современную систему международных отношений, у нас будет очень много войн. Сейчас нам нужно победить в этой, восстановить достоверность ядерного сдерживания, надеюсь, без его применения сказал политолог

Также он добавил, что после это нужно работать вместе с лидерами нового мира на выстраивание уже другого миропорядка.

Если мы сейчас посмотрим на мир не с точки зрения западных газет, которые мы до сих пор почитаем, то мы увидим, что в мире зреет еще очень много конфликтов. Их наигрывают, но они объективно зреют. Поэтому нам нужно просто сознательно, четко проводить свою собственную линию и главное - деколонизировать свое мышление: что мы должны понять, что мы самые умные или, по крайней мере, должны быть самыми умными. Нам просто нужно спокойно и четко понимать, что происходит в этом мире. И действовать совершенно самостоятельно. И больше не смотреть на мир из Лондона или Брюсселя. И даже из Парижа. Мы должны смотреть на мир из Москвы отметил политолог

Ранее постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил, что что риск втягивания Европы в конфликт с Россией может проявиться ранее 2030 года.

Сергей Караганов также пояснил, почему Запад так нагло провоцирует Москву на эскалацию.