Туск: главной угрозой для НАТО является продолжающийся распад альянса Туск считает главной угрозой для НАТО "продолжающийся распад" альянса

Москва2 мая Вести.Премьер Польши Дональд Туск заявил, что наибольшей угрозой для НАТО являются не внешние враги, а "продолжающийся распад" Североатлантического альянса. Такое заявление он разместил в социальной сети Х.

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Ранее издание New York Times заявило, что США собираются вывести часть военного контингента из Германии, чтобы наказать Берлин за недостаточную, с точки зрения Вашингтона, поддержку операции на Ближнем Востоке.

Напряженность между США и союзниками американской стороны по НАТО обострилась, когда Соединенные Штаты в конце февраля вместе с Израилем начали операцию против Ирана.