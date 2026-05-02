Москва2 маяВести.Премьер Польши Дональд Туск заявил, что наибольшей угрозой для НАТО являются не внешние враги, а "продолжающийся распад" Североатлантического альянса. Такое заявление он разместил в социальной сети Х.
Мы все должны сделать все возможное, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденциюсказано в посте
Ранее издание New York Times заявило, что США собираются вывести часть военного контингента из Германии, чтобы наказать Берлин за недостаточную, с точки зрения Вашингтона, поддержку операции на Ближнем Востоке.
Напряженность между США и союзниками американской стороны по НАТО обострилась, когда Соединенные Штаты в конце февраля вместе с Израилем начали операцию против Ирана.