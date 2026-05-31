Москва31 мая Вести.Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне сообщил о сдвиге в политике блока, который теперь нацелен на достижение большей самостоятельности и равномерное разделение оборонных расходов между союзниками.

То, что мы наблюдаем внутри альянса, — это не фрагментация, а сдвиг... Мы не можем сдерживать кого-либо, размахивая деньгами в воздухе отметил Драгоне в ходе форума "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, его слова приводит РИА Новости

Как отметил адмирал, изменения требуют более ответственного подхода в нынешней обстановке и реалистичного распределения бремени.

Он сообщил, что европейские страны наращивают инвестиции в оборону и берут на себя больше ответственности за собственную безопасность. Драгоне напомнил о договоренности на саммите НАТО в Гааге, где все 32 союзника обязались выделять на национальную оборону 3,5% ВВП и еще 1,5% - на оборонную инфраструктуру.