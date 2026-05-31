Глава комитета НАТО Драгоне: оборона больше не является делом лишь военных

Москва31 мая Вести.Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что оборону больше нельзя считать задачей исключительно армии. Свое мнение по этому вопросу он выразил на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Оборона больше не является делом только военных. Нам нужно, чтобы все были на борту сказал Драгоне, слова которого привело РИА Новости

Политики, гражданское общество, академическая среда, институты и промышленность, по мнению адмирала, теперь должны принимать участие в решении подобных задач.

Каждый гражданин рассматривается как участник национальной безопасности, а не только как ее получатель добавил Драгоне

Он пояснил, что ряд стран уже давно интегрируют военную подготовку с гражданской, приведя в пример Швецию. При этом Драгоне признал, что за угрозами оборонная промышленность Североатлантического альянса не успевает.

Помимо этого адмирал отмечал сдвиг в политике НАТО, блок теперь нацелен на достижение большей самостоятельности и равномерное разделение оборонных расходов между союзниками.