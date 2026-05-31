Москва31 маяВести.Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что оборону больше нельзя считать задачей исключительно армии. Свое мнение по этому вопросу он выразил на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
Оборона больше не является делом только военных. Нам нужно, чтобы все были на бортусказал Драгоне, слова которого привело РИА Новости
Политики, гражданское общество, академическая среда, институты и промышленность, по мнению адмирала, теперь должны принимать участие в решении подобных задач.
Каждый гражданин рассматривается как участник национальной безопасности, а не только как ее получательдобавил Драгоне
Он пояснил, что ряд стран уже давно интегрируют военную подготовку с гражданской, приведя в пример Швецию. При этом Драгоне признал, что за угрозами оборонная промышленность Североатлантического альянса не успевает.
Помимо этого адмирал отмечал сдвиг в политике НАТО, блок теперь нацелен на достижение большей самостоятельности и равномерное разделение оборонных расходов между союзниками.