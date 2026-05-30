В НАТО предостерегли Европу от чрезмерно сильной реакции на падения дронов

Москва30 мая Вести.Североатлантический альянс не должен чрезмерно реагировать на регулярные инциденты с беспилотниками в странах восточного фланга НАТО. Об этом в интервью Bloomberg заявил председатель Военного комитета НАТО, итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Он прокомментировал недавний взрыв беспилотника на территории Румынии и общую ситуацию с безопасностью в Европе, отметив, что оборонный блок находится в устойчивом состоянии и планомерно развивает военные возможности.

По словам Драгоне, НАТО уже учитывает требования США об увеличении оборонных расходов европейских стран и продолжает работу по наращиванию потенциала в рамках общего планирования. Он заявил, что альянс движется к целевым показателям расходов на уровне 5% ВВП.

Как уточнило агентство, заявление Драгоне стало ответом на критику со стороны главы Пентагона Пита Хегсета, который ранее упрекнул европейских союзников в излишне эмоциональной реакции на подобные инциденты.

Драгоне подчеркнул, что отношения между Европой и США остаются стабильными и конструктивными.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в связи с падением дрона в Румынии пообещал совместный ответ Европы в адрес России.

Ранее в российском посольстве в Бухаресте указывали, что инцидент с беспилотником используется Румынией для конфронтации с Россией по планам НАТО и ЕС.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обвинения в якобы российской принадлежности упавшего в Румынии дрона бездоказательны. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что до проведения экспертизы нельзя говорить о принадлежности упавшего БПЛА.