Германия выпустит совместный ответ Европы в адрес России из-за падения беспилотника в Румынии. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.
По его словам, Европа и дальше будет решительно поддерживать Украину.
Мы ответим на эти действия России единым фронтомприводит слова Вадефуля издание Bild
Утром 29 мая беспилотник упал на жилой дом в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. Румыния объявила генконсула России в городе Констанца персоной нон грата, а консульство обещали закрыть.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что никто не может сказать, какого происхождения тот или иной летательный аппарат, пока не будет проведена его экспертиза.