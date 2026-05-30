МИД ФРГ: пообещал совместный с Европой ответ РФ из-за падения дрона в Румынии

ФРГ пообещала выпустить совместный с ЕС ответ РФ из-за падения БПЛА в Румынии МИД ФРГ: пообещал совместный с Европой ответ РФ из-за падения дрона в Румынии

Москва30 мая Вести.Германия выпустит совместный ответ Европы в адрес России из-за падения беспилотника в Румынии. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

По его словам, Европа и дальше будет решительно поддерживать Украину.

Мы ответим на эти действия России единым фронтом приводит слова Вадефуля издание Bild

Утром 29 мая беспилотник упал на жилой дом в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. Румыния объявила генконсула России в городе Констанца персоной нон грата, а консульство обещали закрыть.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что никто не может сказать, какого происхождения тот или иной летательный аппарат, пока не будет проведена его экспертиза.