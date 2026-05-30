Журналист Боуз обвинил Мерца во лжи о дроне РФ в Румынии Журналист Боуз: слова Мерца о дроне России в Румынии – ложь

Москва30 мая Вести.Журналист Чей Боуз раскритиковал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что упавший в Румынии дрон якобы имеет российское происхождение.

Он призвал Мерца вспомнить, что случилось в прошлый раз, когда канцлер Германии "затеял конфликт с Россией".

Крайне непопулярный лжец в Берлине делает то, что у него получается лучше всего — выдумывает всякую чушь написал Боуз в соцсети X

29 мая Мерц обвинил Россию в падении беспилотника в Румынии и призвал НАТО усилить свои позиции на восточном фланге.

Утром 29 мая в румынском городе Галац недалеко от границы с Одесской областью беспилотник попал в жилой дом. В результате инцидента пострадали два человека. Позже МИД Румынии вызвал посла РФ в Бухаресте, так как власти Румынии возложили ответственность за произошедшее на Россию. Вместе с тем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия никогда не атакует гражданские объекты и не направляет беспилотники и ракеты по Европе и странам НАТО.