Москва30 маяВести.Румыния использовала инцидент с падением беспилотника в городе Галац для реализации внешнеполитической линии НАТО и ЕС, целью которой является конфронтация с РФ. Об этом "Известиям" сообщили в российском посольстве в Бухаресте.
По мнению диппредставительства, Евросоюз хочет использовать инцидент в Галаце в качестве предлога для реализации решения, которое было принято заранее.
Румыния открыто следует внешнеполитической линии ЕС и НАТО, направленной на конфронтацию с Россиейзаявили в посольстве РФ
Утром 29 мая беспилотник попал в жилой дом в городе Галац на востоке Румынии недалеко от границы с Одесской областью. После этого инцидента МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липаева.
Глава МИД России Сергей Лавров не раз заявлял, что РФ никогда не ведет атаки на гражданские объекты и не направляет беспилотники и ракеты по Европе и странам НАТО.
Как заметил президент РФ Владимир Путин, Москва готова при необходимости провести экспертизу обломков беспилотника. Российский лидер подчеркнул, что без надлежащего расследования нельзя говорить о происхождении этого БПЛА.