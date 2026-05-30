Британия может направить дополнительные истребители в Румынию для поддержки НАТО Британия допускает возможность отправки дополнительных истребителей в Румынию

Москва30 мая Вести.Великобритания может направить дополнительные истребители в Румынию после инцидента с БПЛА в городе Галац. Об этом рассказал глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили.

По его словам, Лондон готов обсудить это с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте.

Самолеты Королевских ВВС уже используются в Румынии для поддержки патрулирования НАТО воздушного пространства. Мы будем работать вместе с генсеком НАТО, чтобы помочь усилить это присутствие, если потребуется написал министр обороны в сети X

Утром 29 мая БПЛА попал в жилой дом в городе Галац на востоке Румынии недалеко от границы с Одесской областью. После этого инцидента МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липаева, чтобы уведомить его о мерах, которые страна намерена принять на дипломатическом уровне, а именно - о решении закрыть генеральное консульство РФ в Констанце.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не раз заявлял, что Москва никогда не атакует гражданские объекты и не направляет беспилотники и ракеты по Европе и странам НАТО.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Россия готова при необходимости провести экспертизу обломков беспилотника, при этом глава государства подчеркнул, что до экспертизы нельзя говорить о происхождении этого БПЛА.