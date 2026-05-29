В НАТО заявили, что упавший в Румынии дрон был "российского происхождения"

Москва29 мая Вести.В НАТО сообщили о "российском происхождении" беспилотника, упавшего в Румынии. Об этом пишет ТАСС.

Штаб Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе выступил с утверждением, что беспилотник в Румынии был "российского происхождения" цитирует агентство слова Reuters

Представитель штаба добавил, что НАТО на текущий момент "оценивает, как улучшить защиту Румынии и других стран блока от беспилотников".

Утром 29 мая беспилотник упал на жилой дом в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. Румыния объявила генконсула России в городе Констанца персоной нон грата, а консульство обещали закрыть.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что никто не может сказать, какого происхождения тот или иной летательный аппарат, пока не будет проведена его экспертиза. По его словам, ранее имели место голословные обвинения в адрес РФ, из-за дронов, прилетавших на территорию Финляндии, Польши, Прибалтики. Потом выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет.

По мнению некоторых военных экспертов, украинские боевики могли осуществить эту провокацию. Ведь падение дронов на соседние с Украиной страны — не единственная история, подобное, например, недавно было и в Польше. ВСУ могли из нескольких невзорвавшихся дронов собрать один и потом этот дрон запрограммировать так, чтобы он полетел на территорию Румынии.