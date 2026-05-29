Посольство РФ в Кишиневе: инсценировку с падением БПЛА могут готовить в Молдавии

Москва29 мая Вести.Власти Молдавии могут готовить инсценировку с падением беспилотника для того, чтобы спровоцировать новый виток эскалации в двусторонних отношениях. Об этом заявили в посольстве России в Кишиневе.

Подчеркивается, что все ранее выдвигаемые к России обвинения в причастности к падениям БПЛА и загрязнению реки Днестр так и остались без доказательств, несмотря на просьбы предоставить конкретные факты. В дипмиссии не исключают, что в контексте падения в Румынии БПЛА молдавские власти совместно с "партнерами" готовят аналогичную инсценировку.

В посольстве уточнили, что ранее подобные информационные вбросы не произвели желаемого эффекта, а, напротив, породили вопросы об истинных мотивах, стоящих за подобными инсценировками. Российская сторона призывает руководство Молдавии следовать курсу "нанесения стратегического поражения" РФ и воздерживаться от авантюрных эскалационных шагов.

Утром 29 мая беспилотник попал в жилой дом в городе Галац на востоке Румынии недалеко от границы с Одесской областью. После этого инцидента МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липаева. Вместе с тем ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что РФ никогда не атакует гражданские объекты и не направляет беспилотники и ракеты по Европе и странам НАТО.