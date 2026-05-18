Москва18 маяВести.Посла России в Кишиневе Олега Озерова вызвали в Министерство иностранных дел Молдавии из-за инцидента с беспилотным летательным аппаратом в молдавском воздушном пространстве 13 мая. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
По информации МИД Молдавии, 13 мая беспилотник пересек границу в направлении от Могилева-Подольского Винницкой области Украины до села Саука Окницкого района Молдавии, расположенного на границе с Украиной.
Министерство иностранных дел [Молдавии] потребовало официальных объясненийговорится в публикации
В Министерстве обороны России не раз подчеркивали, что российские войска наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины, используемым в интересах украинской армии.