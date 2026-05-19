МИД Латвии выразил протест России в связи с заявлением СВР МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах РФ из-за комментария СВР

Москва19 мая Вести.Латвийский МИД вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и передал ему ноту протеста в связи с заявлением российской Службы внешней разведки (СВР) о прибытии в республику украинских военных, которые специализируются на управлении беспилотниками.

Об этом сообщается на сайте латвийского внешнеполитического ведомства.

Поводом для такой реакции стало опубликованное днем 19 мая сообщение СВР России о подготовке Украиной новых ударов по российским регионам.

В ведомстве указали, что прибалтийские страны готовы не только обеспечить воздушный коридор для пролета беспилотников, но и разрешить их запуск с территории своих государств.

Из комментария СВР следует, что украинские боевики-дроноводы размещены на латвийских военных базах в Адажи, Селия, Лиелварде, Даугавпилсе и Екабпилсе.

Реагируя на это заявление российской внешней разведки, Рига расценила его как распространение ложной информации.

В МИД Латвии утверждают, что не предоставляли свою территорию для использования в интересах Украины.