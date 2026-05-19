Москва19 мая Вести.Латвийская общественность давно выражает недовольство по поводу пролета украинских дронов над территорией республики с целью ударов по РФ. Об этом латвийский журналист, бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, жители Латвии задают все больше вопросов об использовании воздушного пространства невоюющей страны в военных целях.

Общественность давно уже, мягко говоря, недовольна, потому что предыдущие пролеты украинских беспилотников, которые почему-то не долетели до цели… привели к отставке всего латвийского правительства… Поскольку эти беспилотники поражали также и гражданскую инфраструктуру, там пустой нефтерезервуар и несколько жилых домов, то общественность Латвии все больше и больше задает вопросы, что эти беспилотники делают в воздушном пространстве вроде как невоюющей Латвийской республики сказал Мамыкин

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что в Латвии опасаются ответного удара России, если с территории республики будут запущены беспилотники.