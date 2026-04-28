Посол РФ в Кишиневе: Молдавия поставляет дроны Украине, несмотря на нейтралитет

Посол: Молдавия поставляет дроны Киеву, несмотря на нейтралитет Посол РФ в Кишиневе: Молдавия поставляет дроны Украине, несмотря на нейтралитет

Москва28 апр Вести.Несмотря на наличие нейтрального статуса, Молдавия поставляет беспилотники Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые впоследствии используются для атак против России. Об этом заявил посол России в Кишиневе Олег Озеров, его слова приводит ТАСС.

Мы зафиксировали производство беспилотников в городе Вадул-луй-Водэ сказал он

По словам Озерова, есть информация, что эти дроны поставляются на нужды ВСУ.

Ранее в апреле власти Нидерландов сообщили, что выделили 248 млн евро на производство БПЛА для ВСУ.