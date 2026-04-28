Москва28 апрВести.Несмотря на наличие нейтрального статуса, Молдавия поставляет беспилотники Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые впоследствии используются для атак против России. Об этом заявил посол России в Кишиневе Олег Озеров, его слова приводит ТАСС.
Мы зафиксировали производство беспилотников в городе Вадул-луй-Водэсказал он
По словам Озерова, есть информация, что эти дроны поставляются на нужды ВСУ.
Ранее в апреле власти Нидерландов сообщили, что выделили 248 млн евро на производство БПЛА для ВСУ.