Москва14 июл Вести.Министерство иностранных дел Молдавии вручило ноту протеста послу России Олегу Озерову из-за упавшего на юге республики беспилотного летательного аппарата, который, как утверждают местные власти, якобы принадлежит РФ. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой дипведомства.

В сообщении уточняется, что инцидент с дроном был зафиксирован в ночь на 13 июля.

Воздушное пространство Республики Молдова было незаконно нарушено беспилотником, несущим взрывной заряд. Послу была вручена нота протеста молдавской стороны говорится в тексте заявления

Полиция Молдавии ранее сообщила, что похожий на беспилотник объект упал в районе города Каушаны. Устройство при ударе о землю загорелось.