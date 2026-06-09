Москва9 июнВести.Собственник сельскохозяйственного участка в Молдавии, где взорвался украинский беспилотник, потребовал компенсацию от мэрии, сообщает телеканал TVR Moldova со ссылкой на мэра коммуны Жора-де-Мийлок Оксану Войку.
ЧП произошло в понедельник в Орхейском районе близ города Лопатна, никто не пострадал, обломки БПЛА нашли в поле, территорию оцепила полиция.
Владелец сельскохозяйственного участка написал заявление в мэрию, и теперь нам предстоит принять меры. Это впервые — раньше с таким не сталкивалисьотметила Войку
По ее словам, рассчитать ущерб будет очень сложно.
Мэр добавила, что жители коммуны испугались взрыва, при котором тряслись дома.
В МИД Молдавии ранее признали упавший в поле БПЛА украинским, но обвинили в атаке Россию.