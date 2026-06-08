Москва8 июнВести.В МИД Молдавии сообщили, что беспилотник, упавший возле села Лопатна Оргеевского района в ночь на 8 июня, вероятнее всего, был украинским. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.
МИД ведет постоянные переговоры с украинскими властями по поводу беспилотника, взорвавшегося в Оргееве. Судя по первым данным, он, скорее всего, украинского происхожденияуказано в сообщении
Тем не менее, вину за инцидент в молдавском внешнеполитическом ведомстве возложили на Россию.
Независимо от происхождения беспилотника, ответственность за любой беспилотник, достигший территории Республики Молдова, лежит на Россииподчеркивается в публикации
Утром 8 июня Минобороны Молдавии сообщило об обнаружении обломков беспилотника на сельскохозяйственном поле вблизи села Лопатна.