Москва8 июнВести.Минобороны Молдавии сообщило об обнаружении обломков беспилотника на территории страны. Соответствующее заявление размещено на официальной странице ведомства в соцсети Facebook (запрещена в РФ).
Отмечается, что 8 июня 2026 года в 00:20 системы наблюдения молдавской армии зафиксировали пересечение государственной границы республики беспилотным летательным аппаратом со стороны района Михайловца-Лопатна.
Подтверждено обнаружение фрагментов беспилотного летательного аппарата на сельскохозяйственном поле вблизи района Лопатна. Следы, обнаруженные на месте происшествия, указывают на предшествующий взрывговорится в сообщении
Уточняется, что найденные фрагменты сейчас исследуются с целью установления происхождения БПЛА.
Ранее власти Румынии сообщали о беспилотнике, рухнувшем на жилой дом в городе Галац.