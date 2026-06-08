Минобороны Молдавии заявили об обнаружении обломков БПЛА на территории страны

На поле в Молдавии нашли обломки беспилотника Минобороны Молдавии заявили об обнаружении обломков БПЛА на территории страны

Москва8 июн Вести.Минобороны Молдавии сообщило об обнаружении обломков беспилотника на территории страны. Соответствующее заявление размещено на официальной странице ведомства в соцсети Facebook (запрещена в РФ).

Отмечается, что 8 июня 2026 года в 00:20 системы наблюдения молдавской армии зафиксировали пересечение государственной границы республики беспилотным летательным аппаратом со стороны района Михайловца-Лопатна.

Подтверждено обнаружение фрагментов беспилотного летательного аппарата на сельскохозяйственном поле вблизи района Лопатна. Следы, обнаруженные на месте происшествия, указывают на предшествующий взрыв говорится в сообщении

Уточняется, что найденные фрагменты сейчас исследуются с целью установления происхождения БПЛА.

Ранее власти Румынии сообщали о беспилотнике, рухнувшем на жилой дом в городе Галац.